Будет ли дождь на выходных в Севастополе

В четверг в Севастополе зарядил дождь. По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются и в пятницу.

«Севкор» выяснил, стоит ли планировать выезд на природу на эти выходные. Конечно, когда дождь не очень приятно разгуливать по лесу или горам.

В субботу, 16 ноября возможен небольшой дождик во второй половине дня.

Зато в воскресенье осадков не предвидится, поэтому можно что-то запланировать вне дома.

Но с понедельника, 18 ноября, и на протяжении десяти дней из дома без зонта лучше не выходить.

Самым холодным днем при этом станет 25 ноября. Температура воздуха опустится до +6 градусов. Обещают также снег с дождем.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер