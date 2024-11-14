Где в Севастополе не будет света 15 ноября

«Севкор» сообщает, где и когда запланировано следующее отключение света в Севастополе. По заявке ТСН СТ «Корабел» 15 ноября будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:

с 09:00 до 16:00

бульвар Гидронавтов 60 – ТЦ «Домино» (ООО «Атлант-Крым»);

ул. 7, 10 км Балаклавского шоссе – освещение дороги (ГБУ «Горсвет»),

ТСН СТ «Корабел», ТСН «Золотая балка».

Плановые ремонтные работы

с 08:00 до 17:00

с. Передовое

пер. Южный 8-а;

ул. Минчугова 57-а,45-а;

уч.28, уч.27;

КСП «Красный Октябрь» кад.27,26,58,89,91,361,369,1226;

с. Широкое

ул. Клюшкина 3-а,9-а,9-г,2-28(чет),32,46-52(чет),56-60(чет),66,68,3-29(нечет), 33-37(нечет), 35-а,37-а,49-103(нечет), кад.592,595,920,1046;

ул. Булгакова 33-45(нечет),51-79(нечет),56-а,56-б,48-52(чет),62-110(чет),

31-а,77-а,89,99,103-109(нечет),119-127(нечет),129/ 1-а,113-а;

пер. Звонкий 1,3,4,5;

пер. Яблоневый 5,6,7;

ул. Микадзе 1-б,1-ж,1-23 (нечет),2-26(чет),24-а,26-а;

ул. Приозерная 8-50(чет),14-а.

с 08:00 до 16:00

с. Черноречье

ул. Магистральная 12А,14-2,2А,2-52 (чет), 7Б,1-11 (нечет),

ул. Просвещения 6-14 (чет), 1-17,21-27,31-41 (нечет);

ул. Межгорская 2-22, 52,58-62(чет), 72,76, 86,88, 1А,1-39 (нечет), 7Б,77,83,85,87,459;

ул. Нагорная 4,23А,5А,1,5,7,27;

СТ «Черногорье»;

ООО «Эра Крым».