В Севастополе попрощались с двумя участниками СВО

Сегодня в последний путь проводили гвардии рядового Евгения Хабу и сержанта Михаила Бакулина.

Евгений Хаба родился в Северодонецке, позже переехал в Севастополь. Он работал в строительстве и подписал контракт с Минобороны России, участвуя в специальной военной операции. Сослуживцы отмечали его мужество и добросовестность. Евгений погиб при освобождении Курской области.

Михаил Бакулин родился и вырос в Севастополе. Работал докером и активно участвовал в поисковом движении. В 2022 году был призван на службу и проявил себя как надежный товарищ и опытный боец. Михаил скончался от ран, полученных в боях на Запорожском направлении.

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Кристина Ветер