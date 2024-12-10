Список адресов, где в Севастополе не будет света 11 декабря

«Севкор» сообщает, где в Севастополе не будет света 11 декабря. Для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:

с 09:00 до 16:00

Делегардова балка, 1,9,18,64,78,94-96(чет),15-23(нечет),39,67,75,79,91.

с 11:00 до 14:00

ул. Богданова, 15,17;

ул. Серафимовича, 26;

ул. Чехова, 5,6.

с 08:00 до 17:00

ул. Волнистая, 40, 42, 50, 52, 54, 60, 62, 66, 68, 72, 98, 35, 39, 45, 47, 53, 57, 59, 61, 65, 69, 71, 77, 79;

ул. Красивая, 42, 44, 46, 50, 52а, 56-68 (чет), 70а, 76, 78, 74/1, 74, 72, 74а, 74б, 90-98 (чет);

СТ «Энтузиаст», 35;

ул. Степаняна, 1.

Плановые ремонтные работы

с 08:00 до 16:00

ул. Богданова, СТ «Парус-5».