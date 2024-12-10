Королевой на балу хризантем стал сорт «Сон в облаках»

В Никитском ботаническом саду состоялся бал хризантем, на котором были выбраны королева и принцесса.

Королевой бала «Осень в танце хризантем» стал сорт «Сон в облаках», а принцессой 2024 года была выбрана хризантема «Героям Донбасса».

Директор сада и член-корреспондент РАН Юрий Плугатарь отметил важность народного голосования, в котором участвуют как взрослые, так и дети. Он подчеркнул, что особенно трогательно было видеть, как маленькие гости активно заполняли бюллетени и опускали их в ящик для голосования.

На этом осеннем балу также была представлена новинка – сорт «Донецкий этюд», а в целом выставка включала более 4 тысяч новых гибридов, выведенных крымскими селекционерами. Гостям была предложена возможность придумать названия для этих гибридов.

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Кристина Ветер