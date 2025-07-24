Один человек погиб во время атаки беспилотника в Сочи

Один человек погиб, ещё один — пострадал в Адлерском районе Сочи в результате падения обломков БПЛА ночью — оперштаб Кубани.

Сочи и Адлер ночью были массово атакованы беспилотниками.

Пострадали две женщины, которые находились на улице. Одна скончалась на месте, вторую в тяжелом состоянии госпитализировали. Позже сообщили, что скончалась и вторая женщина.

Из-за падения обломков БПЛА в этом же районе Сочи произошел пожар на территории гаражного кооператива. Он ликвидирован. Пострадавших нет.

Также произошло попадание по нефтебазе в Сириусе, сообщил глава администрации федеральной территории Плишкин.

11 человек пострадали из-за падения обломков дрона на территорию нефтебазы. Четверо госпитализированы, включая сотрудника ДПС, которого доставят санавиацией в краевую больницу.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова