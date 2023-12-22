В Севастополе заведено уголовное дело за незаконную вырубку дубов в Орлиновском лесничестве

Полиция возбудила уголовное дело по факту вырубки 16 дубов на территории Орлиновского лесничества, сообщает пресс-служба Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры.

«Установлено, что в пределах Орлиновского участкового лесничества в отсутствие разрешительных документов вырублены 16 деревьев породы дуб. Размер причиненного городу Севастополю ущерба составляет более 38 тыс рублей», — говорится в сообщении пресс-службы Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Преступление было выявлено в ходе проверки исполнения требований лесного законодательства, которую прокуратура проводила с привлечением специалистов ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения города Севастополя и лесного хозяйства».