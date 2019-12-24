В Севастополе на проспекте Острякова упал столб

На проспекте Острякова рядом с магазином «Океан» упала электроопора.

По данным очевидцев после падения столба перестал работать светофор находящийся рядом светофор, что привело к образованию пробок.

Как сообщили в «Севэлектроавтотрансе», у проезжавшего мимо троллейбуса № 14 штанги слетели с контактных проводов и зацепили оттяжку электроопоры, в результате чего она упала. В ближайшее время сотрудники предприятия установят опору на прежнее место.

Видео vk.com / «Мой Севстар»:

По материалам ИА «Севастополь» (и фото)