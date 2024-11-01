В Севастополе мужчина сядет на 10 лет за сбыт амфетамина

Суд вынес приговор 40-летнему местному предпринимателю, владельцу кафе. Мужчина был уже ранее судим за незаконный оборот наркотиков.

Предприниматель приобретал оптом запрещённые вещества, перевозил их домой, где хранил, фасовал на разовые дозы и в дальнейшем сбывал.

В мае 2024 года мужчина на автомобиле Hyundai перевозил партию синтетического наркотика «амфетамин» массой более 100 граммов, расфасованной в шесть полиэтиленовых пакетов. Он спрятал их в автомобильную подушку. По пути в Севастополь, в районе села Орловка, он увидел сотрудника Госавтоинспекции, который подал ему сигнал остановки. Злоумышленник не выполнил требование сотрудника полиции, а, наехал на находившегося рядом с автоинспектором сотрудника спецподразделения Росгвардии СОБР «Сокол» и скрылся.

Во время погони наркосбытчик выбросил из машины подушку с наркотиками, пытаясь таким образом избавиться от главной улики. Мужчину поймали и задержали. Следователи нашли подушку с наркотиками, а из транспортного средства изъяли смартфоны и банковские карты, которые задержанный использовал в своей преступной деятельности.

Во время обыска у мужчины дома нашли электронные весы высокой точности и мерную ложку со следами порошкообразного вещества, фасовочные материалы.

Мужчине назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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Анна Левина