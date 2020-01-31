В Севастополе полностью восстановили электроснабжение горбольницы № 5

Утром 31 января специалисты подключили отремонтированный сетевой кабель и полностью восстановили электроснабжение городской больницы № 5. Перед включением были проведены испытания кабеля повышенным напряжением. Система электроснабжения полностью готова к работе, — передают Вести-Севастополь.

Напомним, что во время земляных работ 30 января на территории больницы было повреждено два кабеля — основной и резервный. Больницу на время подключили к резервным дизель-генераторам и мобильным электростанциям.

Прокуратура проводит проверку по факту аварийного отключения детской больницы и роддома.

Фото: yandex.ru