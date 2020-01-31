В Севастополе детям-инвалидам компенсируют затраты на слуховые импланты

В прошлом году был принят Закон, позволяющий родителям детей-инвалидов по слуху компенсировать затраты на приобретение внешних комплектующих системы кохлеарной имплантации.

Сейчас такую компенсацию уже получили 9 севастопольских семей. Всего же по данным горздрава в Севастополе проживают 29 детей с кохлеарной имплантацией.

Максимальный размер компенсации на одну семью составляет 100 тысяч рублей в год.

Сама операция производится за счет средств ОМС, а комплектующие имплантов — батарейки, элементы питания, пульт управления, фм-система, зарядные устройства — родители приобретают за свой счет. По чекам родители могут получить компенсацию за приобретенные элементы.

Чеки на компенсацию принимаются в случае покупки, произведенной не более 6 месяцев до дня подачи заявления.

За получением компенсации необходимо обращаться в Севастопольский комплексный центр социального обслуживания по ул. Хрусталева, 27.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя

Фото: www.sb.by