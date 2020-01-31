С 1 февраля изменится маршрут автобуса № 33

С 1 февраля 2020 г. изменяется схема движения автобусного маршрута №33 «1 отделение Золотой балки – 5 км Балаклавского шоссе», автобусы будут осуществлять движение от 1-го отделения Золотой Балки до Железнодорожного вокзала (через 5-й км. Балаклавского шоссе и ул. Горпищенко)
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Расписание автобусного маршрута №33 (отправление)
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1-е отделение Золотой Балки
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6:30
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12:00
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17:45
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7:45
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13:30
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19:50
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7:25
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12:50
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18:00
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8:45
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14:20
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8:05
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13:20
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18:20
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9:25
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14:50
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8:45
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14:50
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19:10
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10:05
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16:15
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9:25
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15:10
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19:55
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10:55
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16:45
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10:05
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16:20
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11:20
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17:50
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11:20
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17:10
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12:50
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18:40