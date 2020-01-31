С 1 февраля изменится маршрут автобуса № 33

С 1 февраля 2020 г. изменяется схема движения автобусного маршрута №33 «1 отделение Золотой балки – 5 км Балаклавского шоссе», автобусы будут осуществлять движение от 1-го отделения Золотой Балки до Железнодорожного вокзала (через 5-й км. Балаклавского шоссе и ул. Горпищенко)

Расписание автобусного маршрута №33 (отправление)

1-е отделение Золотой Балки Железнодорожный вокзал 6:30 12:00 17:45 7:45 13:30 19:50 7:25 12:50 18:00 8:45 14:20 8:05 13:20 18:20 9:25 14:50 8:45 14:50 19:10 10:05 16:15 9:25 15:10 19:55 10:55 16:45 10:05 16:20 11:20 17:50 11:20 17:10 12:50 18:40