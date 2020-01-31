Жизнь

С 1 февраля изменится маршрут автобуса № 33

31-01-2020
выпускающий редактор
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С 1 февраля 2020 г. изменяется схема движения автобусного маршрута №33 «1 отделение Золотой балки – 5 км Балаклавского шоссе», автобусы будут осуществлять движение от 1-го отделения Золотой Балки до Железнодорожного вокзала (через 5-й км. Балаклавского шоссе и ул. Горпищенко)

Расписание автобусного маршрута №33 (отправление)

1-е отделение Золотой Балки

Железнодорожный вокзал

6:30

12:00

17:45

7:45

13:30

19:50

7:25

12:50

18:00

8:45

14:20

  

8:05

13:20

18:20

9:25

14:50

  

8:45

14:50

19:10

10:05

16:15

  

9:25

15:10

19:55

10:55

16:45

  

10:05

16:20

  

11:20

17:50

  

11:20

17:10

  

12:50

18:40

 

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