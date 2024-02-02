Следком поручил возбудить уголовное дело по факту избиения севастопольца мигрантами

Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту причинения телесных повреждений жителю Севастополя

Нападение произошло на улице Коммунистической. Избит был 19-летний местный житель.

«В социальных сетях получила распространение информация о том, что трое мигрантов причинили телесные повреждения жителю Севастополя. По данному факту органами внутренних дел проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю.

Следственные органы ходатайствуют о передаче материалов в свое производство.

Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.

Ход расследования уголовного дела будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ольга Сурикова