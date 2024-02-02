Ветераны-севастопольцы получат выплаты от мэра Москвы к годовщине Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о выделении средств на выплаты ветеранам-севастопольцам к годовщине Победы. Деньги получат более 1,7 тыс жителей Севастополя.

«По многолетней традиции инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Севастополе, получают от правительства Москвы единовременную материальную помощь ко Дню Победы», — отмечается в сообщении на портале мэра и правительства столицы. Размер выплаты составит 6 тыс рублей, включая оплату почтовых услуг по доставке. Средства будут перечислены в виде трансферта бюджету города Севастополя. Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя