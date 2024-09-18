В Севастополе полиция проводит проверку по факту ДТП с участием автомобиля МЧС, мотоцикла и троллейбуса

Сегодня около 15:15 в районе дома № 23 по улице Героев Севастополя, на регулируемом перекрестке столкнулись служебный автомобиль МЧС и мотоцикл.
Машина МЧС, под управлением 42-летнего водителя, двигалась с включенными звуковыми спецсигналами и маячками синего цвета. 31-летний водитель мотоцикла ехал на разрешающий сигнал светофора по своей полосе движения.
После столкновения мотоцикл отбросило на троллейбус, который ехал на встречном направлении по своей полосе.
В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в больницу.
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Анна Левина