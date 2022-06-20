В Севастополе на смену жаре придут ливни

Ухудшение ожидается к выходным
В Севастополе сегодня, 20 июня, переменная облачность.
Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 16…18°, днем 26…28°.
Во вторник, 21 июня, без осадков.
Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью 17…19°, днем 25…27°.
В среду, 22 июня, переменная облачность.
Ночью небольшой дождь, днем без осадков.
Ветер северо-западный ночью 7-12 м/с, днем 10-15 м/с.
Температура воздуха ночью 17…19°, днем 24…26°.
В четверг, 23 июня, также ожидается жаркая погода до 22°.
В течение дня возможен дождь.
В пятницу, 24 июня, температура будет держаться на уровне 22°.
При этом ожидается настоящий летний ливень.
В субботу-воскресенье, 25-26 июня, температура воздуха днем не будет подниматься выше 23°.
Оба дня будут дождливыми, в воскресенье разразится гроза.
Фото: Подслушано в Севастополе/ vk.com
Ольга Сурикова