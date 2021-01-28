«Раскольников» из Севастополя приговорен к 18 годам в Санкт-Петербурге

Его ждет колония строго режима

Суд Санкт-Петербурга приговорил севастопольца к 18 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в разбойном нападении и убийстве, которые совершил в 2019 году.

«Коллегия присяжных, ответив на 8 вопросов, признала С. виновным голосами 6 к 2», – сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своём Telegram-канале, передает «Новый Севастополь».

Следствие установило, что мужчиной двигала материальная нажива. Он увидел, что у соседки, проживающей этажом выше, автомобиль Volvo XC 40, и решил, что она материально обеспечена.

Способы убийства он изучил накануне в Интернете. Решил напасть сзади и повредить сонную артерию острым предметом. В тот же день, как только женщина возвращалась домой и уже открывала дверь своей квартиры, он напал на неё и нанес не менее трёх ударов в шею. Женщина скончалась на месте.

Из ее квартиры он похитил 12000 рублей, банковские карты, телефон и ключи от машины стоимостью 3 млн 350 тыс рублей и уехал на ней.

Позже выяснил, что с помощью приложения в телефоне потерпевшей может управлять её деньгами, и совершил переводы на сумму 1 млн 63 тыс рублей.

Напомним, в Севастополе Нахимовский райсуд вынес приговор крымчанке, 82 года рождения, за убийство своего сожителя.