В Севастополе полицейские задержали 16-летнюю девушку, выносившую закладки из леса

Полицейские задержали 16-летнюю девушку, выносившую синтетические наркотики из леса на Фиоленте.

Сотрудники ППС патрулировали на своем стандартном маршруте, когда им на встречу из лесополосы вышла девушка.

Увидев полицейских, она безуспешно попыталась ретироваться. Познакомившись поближе, сотрудники увидели у подростка признаки наркотического опьянения. Ее доставили в отделение, где в присутствии родителей обыскали и нашли пакетики с метилэфедроном. Девушка сообщила родителям и полицейским, что она периодически ищет закладки с наркотиками в лесу, при этом сама запрещенку она не покупает.

Теперь девушке-поисковичке наркотиков грозит до 3 лет лишения свободы.

Напомним, в Севастополе наркодилеры кинули своих поставщиков.