В Севастополе наркодилеры кинули своих поставщиков

В Гагаринский районный суд направлено уголовное дело двух закладчиков наркотиков, работавших на один интернет-магазин запрещенных веществ, который они же и обманули.

По версии следствия, двое жителей Крыма в возрасте 30 и 33 лет устроились работать в нелегальный интернет-магазин наркотиков. Получив беспрепятственный и постоянный доступ к нелегальному товару, они решили похитить наркотики у своих работодателей и торговать самостоятельно.

Тем не менее, полицейские поймали одного их них при извлечении пакета с синтетическим наркотиком из тайника. Там хранилось около 100 грамм.

Злоумышленникам грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.

Напомним, севастопольские полицейские задержали жителя Краснодара, укравшего магнитолу.