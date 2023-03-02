В Севастополе наркодилеры кинули своих поставщиков

Криминал
02-03-2023
Комментариев нет

В Гагаринский районный суд направлено уголовное дело двух закладчиков наркотиков, работавших на один интернет-магазин запрещенных веществ, который они же и обманули.

По версии следствия, двое жителей Крыма в возрасте 30 и 33 лет устроились работать в нелегальный интернет-магазин наркотиков. Получив беспрепятственный и постоянный доступ к нелегальному товару, они решили похитить наркотики у своих работодателей и торговать самостоятельно.

Тем не менее, полицейские поймали одного их них при извлечении пакета с синтетическим наркотиком из тайника. Там хранилось около 100 грамм.

Злоумышленникам грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.

Напомним, севастопольские полицейские задержали жителя Краснодара, укравшего магнитолу.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *