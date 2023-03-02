В Севастополе наркодилеры кинули своих поставщиков

В Гагаринский районный суд направлено уголовное дело двух закладчиков наркотиков, работавших на один интернет-магазин запрещенных веществ, который они же и обманули.
По версии следствия, двое жителей Крыма в возрасте 30 и 33 лет устроились работать в нелегальный интернет-магазин наркотиков. Получив беспрепятственный и постоянный доступ к нелегальному товару, они решили похитить наркотики у своих работодателей и торговать самостоятельно.
Тем не менее, полицейские поймали одного их них при извлечении пакета с синтетическим наркотиком из тайника. Там хранилось около 100 грамм.
Злоумышленникам грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.
Напомним, севастопольские полицейские задержали жителя Краснодара, укравшего магнитолу.