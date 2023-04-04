Регбийная школьная лига Севастополя пополнилась новым участником

К Регбийной школьной лиге Севастополя присоединилась школа № 26. Об этом сообщила руководитель Севастопольской городской федерации регби Наталия Самойленко.

В рамках встречи с директором школы Татьяной Звягельской и заместителем директора Севастопольского центра туризма Инной Ворониной было принято решение о вступлении школы в лигу.

Также было принято решение, что Ребят из 26 школы будет готовить тренер из Севастопольского центра туризма

«Мы передадим в школу весь необходимый инвентарь, а также методические рекомендации. В этом году ребята еще не смогут стать частью регулярного соревновательного сезона, который завершиться уже в мае, но в следующем году они смогут побороться за звание лучших регбистов», — отметила Наталия Самойленко.

Напомним, проект «Регбийная школьная лига» реализован при поддержке Севастопольской городской федерации регби. Сейчас он объединяет: инженерную школу, образовательный центр «Бухта Казачья», школы № 47, 52, 39, 38, 22, 50, 42, 41, 40. В регулярном сезоне принимают участие более 20 команд.

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