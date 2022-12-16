В Севастополе поймали пенсионера, торговавшего патронами

Севастопольские полицейские задержали 63-х летнего мужчину, хранившего почти 200 патронов для винтовок и автоматов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Севастополю.

Мужчину нашли после поступления оперативникам уголовного розыска информации о том, что пенсионер может быть причастен к незаконному обороту боеприпасов.

Во время осмотра его квартиры, в сейфе на балконе полицейские обнаружили и изъяли 197 патронов калибра 7,62 мм. Экспертиза подтвердила, что патроны пригодны к стрельбе.

Примечательно, что пенсионер рассказал, что нашёл боеприпасы несколько лет назад на мусорной свалке и хранил у себя без цели сбыта.

Теперь ему грозит за такую находку срок от трёх до пяти лет.

Напомним, на жителя Севастополя заведено уголовное дело за незаконное хранение и перевозку взрывчатых веществ, а также за переделку и ремонт огнестрельного оружия.

Дмитрий Островский