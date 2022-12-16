На маршрут «Севастополь — Балаклава» добавили автобусы

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе эфира на «СТВ» сообщил о том, что приняты меры для урегулирования транспортного коллапса в балаклавском направление.

«После жалоб людей на транспортное сообщение «Севастополь — Балаклава»

на маршрут будут выведены пять автобусов, снятых на зимний период», — подчеркнул губернатор.

Отмечается, что во время прямой линии с главой города поступило более 1000 обращений от жителей по разным каналам связи.

Напомним, на прошлой неделе губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву больше всего поступило жалоб на ремонт и состояние дорог.

Ольга Сурикова