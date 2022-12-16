В Крыму турпоток снизился почти на треть

Этот год выдался для туристической отрасли полуострова не самым простым. В Крыму с начала 2022 года отдохнули около 6,3 млн туристов, что на 30% меньше прошлогоднего показателя. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра курортов и туризма республики Вадима Волченко.

При этом на этот сезон были большие надежды.

«2021 год, безусловно, был рекордным по всем показателям, 2022-й должен был быть еще более успешным», – сказал министр на заседании круглого стола по итогам высокого турсезона.

Он добавил, что налоговые поступления в бюджет республики от туристической отрасли за 9 месяцев составили 2,91 млрд рублей, а это на 18% меньше аналогичного прошлогоднего показателя, добавил министр.

Волченко считает, данные показатели все равно высокими с учетом всех логистических проблем.

С учетом новогодних праздников планируется достичь отметки в 6,5 млн туристов.

Напомним, с 24 февраля в Крыму закрыт аэропорт из-за начавшейся военной спецоперации.

Ольга Сурикова