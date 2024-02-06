В Севастополе поймали менеджера банка на воровстве у вкладчиков 18 млн. рублей

Полиция Севастополя расследует воровство менеджером банка 18 млн. рублей у 21 вкладчика. Об этом сообщила пресс-служба полиции Севастополя.

По версии следствия, 31-летняя ведущий клиентский менеджер одного из коммерческих банков подыскивала потенциальных клиентов и убеждала их заключать договоры вкладов под выгодные проценты.

После зачисления финансов менеджер составляла поддельные платёжные документы, перечисляла чужие деньги на ранее открытые подконтрольные ей и её подельникам банковские счета, а после обналичивала в банкоматах.

Об этих махинациях руководству банка стало известно после того, как к ним обратился один из клиентов, желавший получить часть своих накоплений.

Напомним, в Севастополе внук экс-арестант обворовал собственного деда.