Депутатов в Севастополе будут выбирать 3 дня и через госуслуги

Сегодня, 6 февраля, заксобрание Севастополя во II чтении приняло поправки в закон выборах депутатов городского заксобрания, позволяющие проводить выборы народных избранников в городской парламент в течение 3 дней, а также посредством электронного голосования.

«За» эти изменения проголосовало 18 депутатов, «против» — 1, «воздержался также 1 народный избранник.

Стоит отметить, что в ходе обсуждения документа поступило предложение от депутатов проводить выборы только при помощи бюллетеней и в один день. Но большинство парламентариев не подержало эти поправки.

Как отметил спикер заксобрания Севастополя Владимир Немцев, поправки приняты связи с тем, что подобные изменения были приняты на федеральном уровне.

Напомним, выборы президента России-2024 пройдут 17 марта.