Правительство Севастополя опубликовало заключение по результатам публичных слушаний по проекту ПЗЗ

На официальном сайте правительства Севастополя опубликовано заключение по общественным обсуждениям проекта правил землепользования и застройки города Севастополя.

Как сообщают чиновники, в публичных слушаниях приняли участие 8039 человек. На основании слушаний составлен протокол, размер которого составляет 2039 страниц.

В правительстве считают слушания состоявшимися. Ознакомится с протоколом вы можете по ссылке.

Напомним, городские власти обещали, что проект ПЗЗ в октябре будет внесен на рассмотрение правительства Севастополя.

Дмитрий Островский