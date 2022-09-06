В Запорожской области стали выдворять в Украину экстремистов

На территориях Запорожской области, подконтрольных России, начали применять выдворение на территорию Украины в качестве меры наказания для экстремистов. Об этом сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий в эфире «Соловьев Live», передает «Крыминформ».

«Применяем такую меру, как выдворение за пределы Запорожской области. Просто к ленточке подводим людей, зачитываем решение нашей прокуратуры, которое было основано на указе, который я подписал. Если у людей доказан этот факт, то выгоняем», – рассказал Балицкий.

При этом он считает данную меру гуманной, спасающую обвиняемых от самосуда.

«Если люди, которые потеряли своих близких в результате террористических актов, узнают этих людей, которые сегодня выступают экстремистски, то могут быть самосуды», – пояснил глава ВГА.

Ольга Сурикова