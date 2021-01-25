Севастопольцев ждет отключение воды в ночь на вторник

Идет реконструкция водопровода В Севастополе отключат воду в ночь на вторник, 26 января. Временные неудобства связывают с плановыми работами по реконструкции водопровода в рамках ФЦП. Об этом сообщает телеканал НТС со ссылкой на «Водоканал»

В список попали следующие улицы: Игнатия Шевченко, Даши Севастопольской, Бородинской, Бирюлева, Брянской, Коли Пищенко,Рассветной, Лазаревской, 9-го января, Углицкой, Орловской, Егерской, Будишева, Ахтырской, Овражной, Клубничной, Сиреневой, Окружной, Семипалатинской, Елецкой, Володи Дубинина, Багрия, Ревякина, Брестской, Инкерманской, Казанской, Тарутинской, Литовской и Владимирской.

По предварительной информации, подача воды прекратится в 25 января ровно в 22:00. Ожидается, что водоснабжение восстановят на следующий день к 6 часам утра.