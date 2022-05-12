В Севастополе коронавирусом за сутки заболели три человека

В больницах находится 169 пациентов с данным диагнозом

В Севастополе по состоянию на утро 12 мая зарегистрированы 3 новых случая заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

Умерли 2 человека в возрасте 63 и 75 лет.

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 20 человек. Выписаны 27 пациентов. На данный момент в больницах находится 169 пациентов, из них 89 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 187 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 83 827 человек, выздоровели 81 221.