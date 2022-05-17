В Севастополе похоронили трех разведчиков Черноморского флота

Погибли на Украине

В Севастополе 16 мая простились еще с тремя военнослужащими — Никитой Сергеевичем Максименко, Дмитрием Сергеевичем Островским и Дмитрием Юрьевичем Деевым — разведчиками Черноморского флота.

Губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram написал, что все трое жили в Севастополе. Никита Сергеевич и Дмитрий Сергеевич — родились в нашем городе.

Дмитрий Юрьевич родом из Губкина Белгородской области. В 2014 году начал службу в армии, после окончания срочной службы решил продолжить военную карьеру и выбрал контрактную службу в Севастополе.

«Наши воины героически погибли, выполняя свой долг. Вечная память Вам, ребята», — написал Развожаев.

Ольга Сурикова

Фото: t.me/razvozhaev