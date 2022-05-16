В Евпатории задержали вандала, облившего желтой и синей краской здание администрации

Подробности пока не разглашают

В Евпатории задержан мужчина, который этой ночью облил желтой и синей краской вход в здание городской администрации. Об этом написал на совей странице в Вконтакте глава администрации Александр Лоскутов.

Он акцентировал внимание, что пострадало не просто административное здание, а объект, который является памятником культурного наследия.

«Проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются мотивы и другие обстоятельства», — написал он, добавив, что не может на данный момент опубликовать подробности, но пообещал ими поделиться позже.

При этом он поблагодарил правоохранителей за такую оперативность в задержании вандала.

Ольга Сурикова

Фото: Александр Лоскутов/vk.com