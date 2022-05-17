В Севастополе осудили мужчину, который в пьяной потасовке зарезал заступника его сожительницы

«Ищите женщину»

В Севастополе осужден житель Ярославля 1985 года рождения, который в ходе конфликта в баре зарезал местного жителя ранее ему даже незнакомого.

Смертельный инцидент произошел в сентябре 2021 года на летней площадке кафе-бара «Солоха» на пляже «Учкуевка». Он начался с пьяной ссоры между осужденным и его сожительницей. После того, как мужчина ударил женщину по лицу, за нее вступился 52-летний севастополец.

«В ходе конфликта нападавший нанес ему не менее 7 ударов складным ножом в область грудной клетки и живота. От полученных ранений потерпевший скончался в медицинском учреждении», — сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ольга Сурикова