В Севастополе антиковидный режим продлили до конца мая

Маски пока носим

В Севастополе режим повышенной готовности, введенный с начала пандемии коронавируса, продлили до 31 мая. Соответствующий указ был подписан губернатором Михаилом Развожаевым и размещен на правительственном портале.

«Внести изменение в указ губернатора города Севастополя от 17.03.2020 года «О введении на территории Севастополя режима повышенной готовности», заменив в абзаце первом пункта 2 цифры «31.03.2021» цифрами «01.04. 2022», – указано в документе.

Ранее режим повышенной готовности действовал в Севастополе до 31 марта текущего года.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев уже отменил практически все антиковидные меры.

Ольга Сурикова