В Севастополе похоронили морского пехотинца, погибшего при обеспечении блокады «Азовстали»

Родился в Донецке

В Севастополе простились с матросом штурмового батальона 810 отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота Виталием Евгеньевичем Каретником, погибшим во время военной спецоперации на Украине.

Виталий Каретников родился в Донецке. С 2020 года служил по контракту стрелком-помощником гранатометчика в десантно-штурмовом взводе в/ч 13140.

«Погиб геройски в Мариуполе, при обеспечении блокады националистов на «Азовстали». Вечная память Виталию», — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram.

Ольга Сурикова