Аксенов: Виновников трагедии 2 мая в Одессе ждет адский огонь

Виновники известны поименно

События, которые произошли 2 мая в Одессе в 2014 году, когда в Доме профсоюзов было сожжено 42 человека, стоят в одном ряду с трагедиями Бабьего Яра и Хатыни. Такое мнение высказал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram.

Аксенов назвал также произошедшее «одним из самых зверских преступлений бандеровских палачей».

Он, ссылаясь на слова президента России Владимира Путина, рассказал, что виновники известны поименно.

«Киевская власть не собиралась привлекать их к ответственности. Наоборот, этих подонков пытались представить героями. Но теперь возмездие неизбежно. Тех, кто уцелеет в ходе демилитаризации и денацификации Украины, ждет суд. И всех без исключения – адский огонь», — написал глава Республики.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что всех украинских нацистов, которые активно рассказывают о своей деятельности в соцсетях, проведут в цепях по Мариуполю.

Ольга Сурикова