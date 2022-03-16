В Крыму посчитали сумму ущерба от водной блокады полуострова Украиной

Фикс напомнил о межгосударственной жалобе, поданной Генеральной прокуратурой РФ против Украины в июле 2021 года в Европейский суд по правам человека. В августе прошлого года Следком России возбудил уголовное дело по статье об экоциде после перекрытия Северо-Крымского канала со стороны Украины.
Подсчитывая ущерб, в Госкомводхоз заявили о потерях в 75,5 млрд рублей; министерство сельского хозяйства – 50 млрд рублей, министерство строительства и архитектуры – почти 15 млрд рублей, министерство жилищно-коммунального хозяйства – 3,5 млрд рублей, министерство экономического развития – 2,9 млрд рублей, министерство курортов и туризма – 2,2 млрд рублей, министерство экологии и природных ресурсов – 1,9 млрд рублей, министерство промышленной политики – 1,2 млрд рублей.
Ольга Сурикова