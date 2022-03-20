В Севастополе похоронили двух пехотинцев, погибших в боях за Мариуполь

Участники военной спецоперации

В Севастополе 19 марта проводили в последний путь двух морских пехотинцев —Евгения Егорова и Кирилла Важенина, погибших во время спецоперации на Украине.

Евгений Егоров —гвардии старший сержант, заместитель командира взвода 810 отдельной Гвардейской бригады морской пехоты.

Кирилл Важенин — гвардии старший сержант, командир машины 810 отдельной Гвардейской бригады морской пехоты.

«Бойцы морской пехоты всегда находятся на передовой, им поручают сложнейшие задачи. Оба наших бойца погибли в боях за Мариуполь.

Соболезную родным и близким. Вечная память и слава нашим ребятам!» — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram.

Ольга Сурикова