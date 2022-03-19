Лукашенко ответил на слухи о здоровье Путина: Он как никогда в форме

Служи распускают западные страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг слухи и появившуюся в СМИ информацию о проблемах со здоровьем президента России Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью японскому телеканалу TBS, передает ТАСС.

Лукашенко подчеркнул, что часто встречается с российским лидером и поэтому может лично подтвердить его хорошее состояние здоровья.

«Если вы думаете, что президент Путин физически не здоров или что что-то случилось… Путин как никогда адекватен, он как никогда в форме. Он исполняет свои функциональные обязанности согласно новой конституции», — заявил Лукашенко.

Он высказал мнение, что слухи о проблемах со здоровьем Путина распространяются западными странами, чтобы подорвать доверие к главе государства.

За последние несколько месяцев главы России и Беларуси неоднократно встречались. Последние переговоры президентов состоялись 11 марта.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о своем намерении посетить Крым и Севастополь. Также он высказался официально, что что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года.

Ольга Сурикова