Илья Журавлев поздравил коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

Вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев поздравил севастопольских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства:
Уважаемые работники и ветераны сферы бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства!
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником.
Вы являетесь работниками важнейшей сферы жизнеобеспечения нашего города.
Благодаря добросовестному и ответственному отношению к своему делу, в дома севастопольцев приходит тепло и уют, благоустраиваются территории, жители получают весь необходимый спектр бытовых услуг.
Каждый день вы создаете чистоту, наводите порядок во дворах и на улицах, делаете наш город более красивым и благоустроенным.
Спасибо за ваше терпение, за ваш труд и большой вклад в нашу общую работу на благо Севастополя! Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, стабильности и новых трудовых успехов!
Илья Журавлев