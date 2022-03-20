Илья Журавлев поздравил коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

Вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев поздравил севастопольских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства:

Уважаемые работники и ветераны сферы бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства!

Примите поздравления с вашим профессиональным праздником.

Вы являетесь работниками важнейшей сферы жизнеобеспечения нашего города.

Благодаря добросовестному и ответственному отношению к своему делу, в дома севастопольцев приходит тепло и уют, благоустраиваются территории, жители получают весь необходимый спектр бытовых услуг.

Каждый день вы создаете чистоту, наводите порядок во дворах и на улицах, делаете наш город более красивым и благоустроенным.

Спасибо за ваше терпение, за ваш труд и большой вклад в нашу общую работу на благо Севастополя! Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, стабильности и новых трудовых успехов!

Илья Журавлев