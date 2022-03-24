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В Севастополе злоумышленники украли строительную технику на 11 млн рублей

24-03-2022
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У руководителя одной из севастопольских организаций трое мужчин украли строительную технику более чем на 11 млн руб., сообщает пресс-служба МВД РФ

Как сообщают правоохранители, директор фирмы заключил договор на аренду техники с тремя мужчинами, которые, якобы, собирались проводить строительные работы в Севастополе. По договору в аренду предоставлялись экскаватор и грунтовой каток. Злоумышленники ночью погрузили технику на платформу и вывезли ее из региона, даже не заплатив за аренду.

Сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых, им оказался 30-летний житель Таганрога. Техника была найдена в Ставропольском крае, куда ее перевезли для продажи.

Следственный отдел ОП №2 «Киевский» УМВД России по Симферополю возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». В данный момент полиция устанавливает местонахождение остальных преступников.

Напомним,  Генеральная прокуратура РФ выявила нарушения законна по факту размещения бассейна на набережной им. Адмирала Перелешина.

Дмитрий Островский

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