Минобороны предложило давать участникам СВО землю в Севастополе, Крыму и Подмосковье

Участки земли в Подмосковье и в Крыму предложено бесплатно давать военнослужащим, удостоенным государственных наград и ведомственных знаков отличия за заслуги в ходе спецоперации ВС РФ. Об этом говорится в тексте указа президента России, подготовленного оборонным ведомством, который опубликован на портале проектов нормативных актов.

Также это нововведение коснется ветеранов боевых действий, участвовавших в спецоперации.

«Рекомендовать органам исполнительной власти Московской области, города Севастополя и Республики Крым (…) принять законодательные акты, устанавливающие право граждан на получение земельных участков в собственность бесплатно», — говорится в тексте указа.

Правительству России также поручено заключение соглашений с властями Московской области, Крыма и Севастополя для определения порядков взаимодействия при передаче земельных участков.

Напомним, правительство Севастополя приняло решение инициировать региональную выплату для семей военнослужащих, погибших в ходе спецоперации в Украине. Кроме этого, выплаты назначены и президентом России Владимиром Путиным.

Ольга Сурикова