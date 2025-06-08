В Севастополе подвели итоги работы IX Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Сказочное королевство»

Он собрал 16 театральных коллективов из различных регионов нашей страны: Омска, Челябинска, Горловки, Старого Оскола, Калуги, Симферополя, Феодосии, Евпатории, Макеевки, Кирова, Курска, Губкина, Рязани, Туапсе и Севастополя.

Традиционно участники представили постановки для детской аудитории. В течение нескольких дней зрители посещали мастер-классы от известных российских актёров и режиссёров театра. Особенностью нынешнего фестиваля стало проведение Первого театрального лагеря «Сказочное путешествие».

Участники посетили экскурсии, поучаствовали в творческих занятиях и интерактивных играх, а также посмотрели спектакли и обсудили увиденное вместе с преподавателями Театральной студии «ТБМ»: Региной и Сергеем Окуневым, Алисой Машпаниной и Егором Филипенко.

Фестиваль завершился торжественной церемонией награждения лучших коллективов и исполнителей, отмеченных жюри за высокое мастерство и творческий вклад в развитие детского театрального искусства.

Фестиваль проводился при поддержке Правительства Севастополя и Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: пресс-служба АНО «Сказочное королевство»

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