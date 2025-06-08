В Кировском районе появилось уникальное арт-пространство в стиле арт-рат и постапокалипсис

Если долго-долго ехать по степям Крыма, вдруг натолкнёшься на сюрреалистичное зрелище: посреди бесконечной равнины возвышаются расписанные стены, покрытые коврами. За ними – автомобили и мотоциклы с паутинами, цепями и черепами. Это, как выяснил корреспондент «Севкора», арт-пространство, созданное местным жителем Павлом Крыловым.

С раннего возраста он увлекся мотоциклами. Со временем понравилось переделывать внешность каждой машины — заводские модели казались обыденными. В 2017 году возникла идея создать нечто особенное по мотивам любимого фильма «Безумный Макс». Первым серьёзным проектом стала работа над кастомизацией мотоциклов по заказу друга.

Четыре года назад энтузиаст организовал в родном поселке фотозону в стиле любимого фильма, где собирались простые ребята, увлеченные таким направлением. Со временем место превратилось в полноценное арт-пространство. Среди экспонатов — преображенные мотоциклы «Днепр» и «Урал», легендарная Волга, американский автомобиль Pontiac.

«Работал самостоятельно, исключительно на собственные средства. Друзья порой оказывали незначительную поддержку, однако основной груз ответственности лежал на моих плечах. Техника собиралась постепенно, процесс занял около трёх лет. Несмотря на финансовые сложности и соблазнительные предложения продать собранные материалы, сохранил всё необходимое. Постепенно собрал коллекцию и создал арт-пространство», — рассказал корреспонденту «Севкора» Павел Крылов.

Каждая деталь продумана до мелочей. Каждый барельеф, каждое украшение транспорта мастер сделал своими руками.

«Некоторые машины буквально спасены мной. Одна из Волг была найдена на металлоломе, откуда я успел её выкупить перед отправкой на переработку», — отметил Павел Крылов.

Пока задумка развивается исключительно своими силами, помощь извне минимальна. Павел Крылов самостоятельно оборудовал площадку, раскрасил ее, восстановил технику, пошил костюмы себе и друзьям в единой стилистике.

Недавно байкер провел мероприятие, приуроченное ко дню основания арт-пространства. На него в пгт Кировское приехали гости со всей России: Красноярска, Майкопа, Краснодарского края.

«Всегда жил в своём посёлке, хочу привлечь внимание к нашей местности, познакомить страну с нашим краем. Основной акцент планирую ставить на театральные постановки, основанные на сюжете фильмов, организацию развлекательных мероприятий для детей и музыкальных концертов. Хочу, чтобы это было доступно каждому жителю и гостю нашего поселка бесплатно. Конечно, предстоит решить массу организационных вопросов и согласовать проекты с местными властями, но будем бороться», — уверен создатель.

Фото и видео: Павел Крылов

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