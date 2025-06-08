На полуострове запущен «Виноградный экспресс»

Крым
08-06-2025

В новом туристическом сезоне к привычному маршруту из Севастополя добавлены два новых из Симферополя в Инкерман и Евпаторию.

График движения:
По пятницам: Симферополь — Евпатория — Симферополь

По субботам: Севастополь – Бахчисарай – Инкерман – Севастополь

По воскресеньям: Симферополь -Инкерман — Симферополь.

Программа туров включает сопровождение опытными гидами и профессиональными сомелье, которые познакомят туристов с историей крымского виноделия и лучшими образцами местного вина.

Фото: ГСЭ

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