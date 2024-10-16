В Севастополе подстанция скорой помощи на улице Горпищенко готова на 80%

В Севастополе завершается строительство подстанции скорой помощи на улице Горпищенко, 37.

Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой помещений, идут инженерные и фасадные работы.

Подстанция будет двухэтажной, с крытым навесом для карет скорой помощи. Общая площадь здания — 1170 кв. м.

На первом этаже будут располагаться: транспортная часть, оборудованные теплые боксы на четыре машины, боксы для мойки и дезинфекции машин, яма для мелкого ремонта. Здесь же будут комнаты отдыха водителей, диспетчерская, гардеробная и кладовые.

На втором этаже расположатся помещения оперативной и служебной частей для водителей и медицинского персонала. В оперативной части будут комната заполнения документов, помещения для хранения и комплектации ящиков выездных бригад, для хранения медикаментов и медицинских изделий, лекарственных препаратов.

«После завершении строительства подстанцию оснастим современным оборудованием и мебелью. Территорию благоустроим, озеленим и сделаем зону отдыха для сотрудников и служебную автостоянку.

Планируем, что строительно-монтажные работы завершатся до конца текущего года», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Ольга Сурикова

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