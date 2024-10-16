Крымчанина, который оскорблял Путина и армию России, отправили в психоневрологиский диспансер

В Керчи сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД задержали местного жителя Дмитрия Александровича Спирина.
По данным «Крымского СМЕРШа», мужчина в социальных сетях публиковал записи с оскорблениями Президента Российской Федерации Владимира Путина и российскую армии. Он так же отрицал территориальную целостность страны и ждал прихода ВСУ.
Задержанный направлен на обследование в психоневрологический диспансер для оценки степени вменяемости, после которого будет принято процессуальное решение.
Напомним, недавно был задержан севастополец, который с фейковых страниц в соцсети Вконтакте и в запрещённой в России соцсети Инстаграм размещал посты, дискредитирующие армию России, украинскую нацистскую символику и музыку, а также антироссийские высказывания.
Ольга Сурикова
Фото: скриншот ТГ-канала Крымский Смерш