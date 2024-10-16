ЕГЭ останется обязательным: Госдума не поддержала отмену единого экзамена

Комитет Госдумы по просвещению не поддержал законопроект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ. Документ, разработанный депутатами от ЛДПР, предлагал предоставить выпускникам школ право выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами.

Члены комитета выступили категорически против отмены ЕГЭ, считая, что этот экзамен является гарантом объективной оценки знаний выпускников и прозрачного процесса поступления в ВУЗы.

Действующая система ЕГЭ обеспечивает единые подходы к оценке знаний во всех регионах страны, позволяет сравнивать результаты выпускников из разных школ и создает равные условия для поступления в высшие учебные заведения.

В комитете также отмечают, что содержание ЕГЭ соответствует федеральным образовательным стандартам и позволяет оценить не только знания, но и важные для дальнейшей учебы навыки: умение анализировать информацию, систематизировать ее, аргументировать свою точку зрения.

Единый государственный экзамен сохранит свой статус основной формы итоговой аттестации выпускников школ и основания для поступления в ВУЗы.

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Анна Левина