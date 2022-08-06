В Севастополе подсчитали, во сколько обходится содержание синих туалетных кабинок

В Севастополе за два этих года — 2021-22 —потратят почти 38 млн рублей на обслуживание мобильных туалетных кабинок. Такая информация предоставлена департаментом городского хозяйства в ответ на запрос телеканала НТС.

Уточняется, что в 2021 году на мобильные туалеты было выделено порядка 19 миллионов 220 тысяч рублей, в текущем году – около 18 миллионов 763 тысяч.

Туалетные кабинки, как правило, устанавливают в общественных местах, где нет стационарных уборных или где они не работают.

Отмечается, что стационарные туалеты часто страдают от рук вандалов. Например, в парке имени Анны Ахматовой или в сквере Севастопольских курсантов. Так, в первом из них нужен гарантийный ремонт, но ИП их поставляющая больше не работает. А в соседнем сквере неизвестные грубо обошлись с уборной.

Вот и приходиться устанавливать биотуалеты, хоть многим и не нравится даже их чисто эстетический вид.

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Ольга Сурикова