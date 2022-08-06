Обрушилась дорога до Ай-Петри со стороны Соколиного

По дороге до горы Ай-Петри от села Соколиное сейчас затруднительно проехать. Основная проблема — появившиеся ямы, обвалы автодороги и подпорных стен. Состояние ухудшилось после обильных дождей. Об этом в своем Telegram-канале предупредил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.

Он отметил, что лично проехал по дороге, после этого выложил фото наиболее опасных участков дороги, в том число с обрушениями.

«Обсудил с ответственными лицами за ремонт дорог, как улучшить качество трассы, снять проблему обвалов и отремонтировать дорожное полотно. Будут определены средства для ремонта трассы», — подчеркнул он.

Напомним, в прошлом году на участке строительства 8 этапа трассы «Таврида», в районе полигона ТБО, произошел обвал грунта на проезжую часть дороги.

Ольга Сурикова