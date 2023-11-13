В Севастополе мужчина «заминировал» многоэтажку

Он решил отомстить матери

В Севастополе полиция завершила дознание по уголовному делу о ложном минировании многоэтажного дома.

Мужчина гостил у своей пожилой матери и почувствовал в квартире запах газа. Пенсионерка из-за нарушенного обоняния его не чувствовала, и стала поэтому поводу спорить со своим сыном. Тот, в свою очередь, после ссоры уехал к себе домой, выпил лишнего и решил насолить матери. Для этого он позвонил в газовую службу и сделал ложное сообщение о том, что многоквартирный дом, в котором проживает его мать, заминирован.

Сотрудники угрозыска задержали мужчину. В отношении него было возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений. Ему грозит штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей, ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до трех лет.

Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

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Ольга Сурикова